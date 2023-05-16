МИД РФ: Макрон выдает желаемое за действительное, говоря о геополитическом поражении России

В МИД России прокомментировали заявление Макрона о якобы "геополитическом поражении" России. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент Франции Эмманюэль Макрон выдает желаемое за действительное, говоря о якобы имеющем место «геополитическом поражении» России и формирующейся «зависимости» Москвы от Пекина. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя недавние высказывания французского лидера. Комментарий замглавы российского дипломатического ведомства размещен на сайте МИД, он доступен здесь.

«В складывающейся картине мира Макрону, как и другим лидерам Запада, придется смириться с реальностью крепких, равноправных и взаимоуважительных отношений между Москвой и Пекином. Фактором, чье значение и влияние на международные отношения будет только усиливаться», - сказал Грушко.

Дипломат указал на то, что Запад не может отказаться от попыток «любыми путями рассорить старых друзей» и настроить одни страны против других, заставляя их забыть о собственных национальных интересах в угоду западным геополитическим амбициям.

Напомним, ранее Макрон заявил, что Россия якобы потерпела геополитическое поражение, поскольку «впала в вассальную зависимость» от Китая, заставив сомневаться в себе своих исторических союзников. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически не согласен со словами президента Франции Эммануэля Макрона о зависимости России от Китая, поскольку отношения Москвы и Пекина носят особенный характер.

Пользователи Twitter осудили Макрона за заявления о «геополитическом поражении» России. Французы сочли, что Макрон живёт в параллельном мире.

Тем временем президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский выступили за усиление санкционного давления на Россию.