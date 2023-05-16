Шойгу: Россия не запускает столько «Кинжалов», сколько Украина якобы сбивает

Шойгу опроверг заявления Киева о сбитых украинскими средствами ПВО шести «Кинжалах» Фото: пресс-служба Минобороны России

Российские войска не выпускает по военным объектам Украины столько гиперзвуковых ракет «Кинжал», сколько якобы сбивают украинские системы противовоздушной обороны, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы не запускали столько «Кинжалов», сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем количество этих «украинских перехватов», а кто там действительно управляет американскими комплексами еще большой вопрос, в три раза больше, чем мы пускаем», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Как отметил министр, украинские военные постоянно ошибаются в типе ракет, которые пытаются сбить, поэтому не попадают по целям.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ опровергло заявления Соединенных Штатов о том, что украинские военные сбили ракету «Кинжал» с помощью переданного ей зенитного ракетного комплекса Patriot.

Как писал сайт KP.RU, ночью 16 мая ВС России уничтожили ракетами «Кинжал» под Киевом американский комплекс противовоздушной обороны Patriot. Российские военные били высокоточными ракетами по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран.

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