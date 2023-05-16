Врио главы Херсонской области Сальдо опроверг информацию о принудительной мобилизации жителей региона

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо Фото: кадр из видео

Сообщения о принудительной мобилизации жителей Херсонской области не соответствуют действительности, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

«Лживые пропагандисты киевского режима делают очередные вбросы, что в Херсонской области насильственно призывают мужчин в Вооруженные силы РФ и «бросают» их на передовые позиции. Это ложь, выдуманная лгунами по собственному образцу и подобию», – приводит его словам «КП – Херсон».

Как отметил Сальдо, принудительная мобилизация в зону боевых действий характерна именно для Украины, в которой призыв «отличается особой жестокостью по отношению к жителям Новороссии». По его словам, основную часть погибших и раненых в зоне спецоперации украинских военнослужащих составляют русскоязычные жители Левобережья, Одесской, Николаевской Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как мобилизация на Украине превратилась в чудовищные облавы, в ходе которых мужчин забирают прямо с похорон погибших военных.

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