ТАСС: В Нигерии убиты четверо сотрудников посольства США

В Нигерии сообщили о гибели нескольких сотрудников посольства США. Фото: REUTERS

Несколько сотрудников посольства США погибли при обстреле гуманитарной колонны в Анамбре на юге Нигерии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Daily Trust.

По предварительным данным, погибли четверо сотрудников американского посольства. Дипломаты выполняли гуманитарную миссию. Вашингтон пока не подтвердил гибель сотрудников посольства, уточняет издание.

Ранее африканские лидеры потребовали уважения от Запада. Политики Черного континента раскритиковали пренебрежительное отношение европейцев.

Тем временем кенийские поисковики обнаружили братские могилы, в которых после эксгумации нашли еще 22 тела членов секты Good New International Church. Все они, согласно результатам предварительной экспертизы, умерли от голода. Таким образом, общее количество уморивших себя голодом последователей религиозного культа, во главе которого стоял пастор Пол Маккензи, достигло 201 человека.