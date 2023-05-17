Артиллеристы ЦВО забросали позиции украинских войск листовками с призывом сдаться Фото: REUTERS

Военные Центрального военного округа (ЦВО) использовали агитационные снаряды в зоне проведения специальной военной операции, забросав позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) листовками с призывами сдаться. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Сообщается, что были подготовлены специальные агитационные снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21, внутри которых были загружены рулоны с агитационными листовками в виде денег.

«Когда боевики замечают их на своих позициях, автоматически включается чувство поднять, так как выглядят, как реальные деньги, размер один в один. Они их поднимают, видят, что нужно сдаваться в плен», - заявил военнослужащий ЦВО с позывным Бажов.

Уточняется, что взрыватели агитационных снарядов работали по времени, которое зависело от того, какое расстояние преодолеют. Из одного снаряда листовки разбрасываются на площади около 1 кв. км.

«Два воздействия. Первое - психологическое. Подрывать моральный дух украинских военнослужащих. И второе - это чтобы они одумались, не шли в наступление, не теряли свои жизни», - отметил военный ЦВО с позывным Альфа.

Напомним, днем ранее, 16 мая, стало известно, что ГБР Украины заподозрило в госизмене офицера украинской армии, 277 подчиненных которого попали в плен. Украинские следователи считают, что офицер уговорил командира сдаться и перешел на сторону России.

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