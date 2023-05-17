WSJ: США предупредили президента ОАЭ о вреде военного сотрудничества с Россией и Китаем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские чиновники предупредили президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, что тесное сотрудничество с Москвой и Пекином в военной и разведывательной сферах ставит под угрозу отношения с Вашингтоном. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Как передает издание, чиновники из администрации президента США заявили, что президент ОАЭ в последнее время наладил отношения с Россией и Китаем, что в свою очередь негативно сказалось на отношениях с США.

«Официальные лица США предупредили его, что слишком тесное сотрудничество с этими странами по военным вопросам и вопросам разведки поставит под угрозу отношения с Америкой», - сказано в публикации.

Кроме того, сообщается, что в последние месяцы президент ОАЭ стал чаще консультироваться с американскими чиновниками по вопросу Москвы и Пекина. Как отмечается, на этом фоне отношения с Вашингтоном улучшаются.

Напомним, в апреле этого года второй по размеру банк ОАЭ Emirates NBD (ENBD) приступил к блокировке инвестиционных счетов российских граждан. Как сообщалось, банк ввел такие ограничения руководствуясь директивой Евросоюза.