Второй крупнейший банк ОАЭ начал блокировать счета россиян

Второй по размеру банк в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Emirates NBD (ENBD) приступает к блокировке инвестиционных счетов граждан РФ. Фото: Shutterstock

Второй по размеру банк в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Emirates NBD (ENBD) приступает к блокировке инвестиционных счетов граждан РФ. Об этом сообщило издание Forbes.

Как уточняет издание, ENBD будет переводить активы российских граждан на отдельные счета, с которых, в свою очередь, вывести деньги они уже не смогут.

По данным Forbes, банк ввел такие ограничения, руководствуясь директивой Евросоюза, и каких-либо исключений для россиян, которые являются резидентами ОАЭ, нет.

Как ранее писал сайт KP.RU, Бельгия сообщила, что в 2022 году заработала 625 млн евро на фоне налогообложения доходов от замороженных российских активов. Власти страны пояснили, что замороженные средства были размещены на площадке Euroclear, они были реинвестированы, из-за чего депозитарий получил сверхприбыль.

Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что страны Евросоюза не могут найти и заморозить большую часть российских активов, общая стоимость которых оценивается в 136 млрд евро.