Носитель «Кинжалов» МиГ-31К уничтожил ЗРК Patriot в Киеве из воздушной засады Фото: REUTERS

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве был уничтожен носителем российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31К из воздушной засады. Об пишет РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

Как заявил собеседник агентства, скоростные характеристики данных ракет помогают достигать военных объектов за считанные минуты. По его словам, цели наподобие комплекса Patriot не успевают сменить свои позиции после стрельбы или же просто зарядить новые ракеты.

«Фактически, за счет скорости "Кинжала" ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады», - заявил источник издания, уточнив также, что боевые расчеты украинских войск не могли предпринять каких-либо действий для защиты своих систем.

Напомним, как писал сайт KP.RU, во вторник, 16 мая, в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что гиперзвуковым комплексом «Кинжал» Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.

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