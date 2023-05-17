Белый дом: Байден с оптимизмом смотрит на возможность решения проблемы госдолга США Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден с оптимизмом смотрит на перспективы разрешения проблемы госдолга США, признавая, что «предстоит еще немало работы». Такое заявление сделал Белый дом по итогам раунда переговоров американского лидера с Конгрессом.

«Президент подчеркнул, что хотя предстоит еще немало работы по ряду сложных вопросов, он с оптимизмом смотрит на возможность достижения ответственного двухпартийного соглашения по бюджету, если обе стороны будут вести переговоры добросовестно», - сказано в заявлении администрации американского президента.

Как отмечается в сообщении, американский лидер распорядился продолжить ежедневные совещания по данным вопросам, выразив также желание связаться с главами Конгресса на этой неделе по телефону, а позже провести с ними встречу.

Кроме того, сообщается о намерениях главы Белого дома не только добиться согласования бюджета, но также и договориться о невозможности объявления дефолта по госдолгу.

Напомним, в начале мая этого года глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что к 1 июня 2023 года страна может оказаться не в состоянии полностью обслуживать свой госдолг, предупредив о необходимости расширения лимитов заимствований.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Застой или стабильность: почему российская экономика не растёт как в Китае (подробнее)