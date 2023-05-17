Марочко сообщил о применении ВСУ тактики кочующих огневых средств на Краснолиманском направлении Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины применяют на Краснолиманском направлении тактику кочующих огневых средств.

«На Краснолиманском направлении отмечены кочующие огневые средства противника. В районах населенных пунктов Макеевка и Невское в ЛНР вооруженные формирования Украины активно применяют тактику кочующих огневых средств на базе пикапов», - заявил Марочко в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, украинские военные размещают на пикапах автоматические и крупнокалиберные минометы, а также реактивные системы залпового огня калибра 80 мм, противотанковые управляемые ракеты и безоткатные орудия СПГ-9.

Как писал сайт KP.RU, ранее в результате обстрела Червоногвардейского района Макеевки со стороны украинских боевиков ранение получила одна мирная жительница. По району было выпущено пять снарядов калибром 155 мм.

Тем временем на брифинге во вторник, 16 мая, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что на Краснолиманском направлении за сутки было ликвидировано до 80 украинских военных.

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