Херш заявил, что группа стран ЕС во главе с Польшей тайно призывает Зеленского остановить украинский конфликт Фото: REUTERS

Группа стран Европейского союза во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить украинский конфликт. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.

«Эту группу возглавляет Польша … она тайно призывает Зеленского найти способ положить конец конфликту - даже, если для этого необходимо уйти в отставку», - написал журналист на своем сайте, уточнив, что в данную группу также входят прибалтийские и восточноевропейские страны, среди которых Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.

Напомним, пару дней назад, 15 мая, представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач заявил, что мирные переговоры по украинскому конфликту преждевременны до анонсируемого Украиной контрнаступления. По его словам, пока Москва не готова к мирному подходу, а Киев не для этого собирал свое вооружение.

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