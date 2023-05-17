Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 мая 2023 7:11

Путин: ВС России в ходе спецоперации сражается с прямыми последователями нацизма

Президент обратился к российским евреям ко Дню спасения и освобождения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем обращении к российским евреям ко Дню спасения и освобождения заявил, что в ходе специальной военной операции российские бойцы сражаются с прямыми последователями нацизма.

В своем обращении Путин говорит о необходимости «свято хранить историческую правду о Второй мировой войне», а также понимать то, «к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии».

«Именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня наши бойцы и командиры в ходе специальной военной операции», - отмечает глава государства в своем послании.

Напомним, ранее российский лидер назвал целью проведения специальной военной операции ликвидацию нацистской угрозы, отметив также, что Москва старалась решить проблему мирными средствами, в том числе путем последовательной реализации Минских соглашений.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Коц: ВСУ будут бить по флангам, чтобы попытаться взять в окружение сам Артемовск (подробнее)