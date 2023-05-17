Путин: ВС России в ходе спецоперации сражается с прямыми последователями нацизма

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем обращении к российским евреям ко Дню спасения и освобождения заявил, что в ходе специальной военной операции российские бойцы сражаются с прямыми последователями нацизма.

В своем обращении Путин говорит о необходимости «свято хранить историческую правду о Второй мировой войне», а также понимать то, «к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии».

«Именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня наши бойцы и командиры в ходе специальной военной операции», - отмечает глава государства в своем послании.

Напомним, ранее российский лидер назвал целью проведения специальной военной операции ликвидацию нацистской угрозы, отметив также, что Москва старалась решить проблему мирными средствами, в том числе путем последовательной реализации Минских соглашений.

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