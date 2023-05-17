Лавров заявил, что Запад «с пеной у рта» нагнетает ситуацию на Украине, желая добить Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что западные страны «с пеной у рта» продолжают нагнетать ситуацию на Украине, ставя перед собой цель «добить Россию».

«Запад ежедневно, с пеной у рта повторяет заклинания: "Даем Украине еще оружия"; "Даем дальнобойные ракеты, крылатые, бескрылые, танки"; "Скоро будут самолеты, но не сейчас, чуть позже"; "Надо добить Россию"», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу «Царьград».

Лавров напомнил заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал о том, архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Киева, а также призвал «найти место в этом всем "концерте" для "уже истощенной и обезоруженной"» Москвы.

«Это отражает только одно: они хотят продолжения этого конфликта, постоянно повышать ставки, нагнетать то, что сейчас называют эскалацией», - заявил российский министр, отметив также, что Лондон передал Киеву дальнобойное оружие.