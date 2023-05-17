Суд в Москве заочно арестовал продюсера Роднянского* и режиссера Вырыпаева по статье о фейках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заочном аресте продюсера Александра Роднянского* и режиссера Ивана Вырыпаева, которые обвиняются по статье о фейках в отношении российской армии.

Как пишет ТАСС, и продюсер, и режиссер объявлены в международный розыск. Адвокаты Роднянского* обжаловали арест, защита Вырыпаева не стала этого делать, и решение вступило в силу.

Роднянского* и Вырыпаева обвиняют в распространении заведомо ложной информации по политическим мотивам, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в октябре прошлого года Министерство юстиции России расширил реестр иностранных агентов. Ведомство включило в список продюсера Александра Роднянского* и еще семь человек.

Роднянский* и Вырыпаев ранее покинули Россию. Так, сайт KP.RU писал, что осудив специальную военную операцию, продюсер уехал из РФ, заявив, что сфокусирует свое внимание на работе над украинскими проектами.

* лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом