Путин поздравил президента Казахстана Токаева с 70-летним юбилеем Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 17 мая, созвонился с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. В ходе разговора российский лидер поздравил своего коллегу с 70-летним юбилеем.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с 70-летием», - сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Помимо этого, Путин направил Токаеву телеграмму с поздравлениями.

Отмечается также, что во время разговора был подтвержден настрой на продолжение укрепления союзничества между Россией и Казахстаном. Стороны также обсудили расширение взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.

Напомним, ранее сайт KP.RU писал о визите президента Казахстана в Россию 8 и 9 мая. Тогда Токаев не только посетил парад Победы в Москве, но и провел обстоятельный разговор с Путиным. В ходе него была отмечена необходимость дальнейшего развития партнерства между двумя государствами.