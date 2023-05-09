Путин и Токаев отметили необходимость дальнейшего развития партнерства между Россией и Казахстаном Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели обстоятельный разговор, в ходе которого отметили необходимость дальнейшего развития партнерства между двумя государствами. Об этом во вторник, 9 мая, заявил пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.

«Подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран», — цитирует Желдибая ТАСС.

Напомним, сайт KP.RU писал о предстоящем визите президента Казахстана в Россию 8 и 9 мая. В столице РФ Токаев принял участие в Параде Победы. Кроме того, в рамках рабочей поездки главы Казахстана были запланированы посещение Ржевского мемориала в Тверской области, а также братской могилы в деревне Трубино, где похоронен дядя Токаева Касым Болтаев.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, во вторник, 9 мая, российский лидер собрал глав стран Содружества Независимых Государств, которые ранее приехали в Россию на мероприятия в честь Дня Победы, на неформальный завтрак в Кремле.

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