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НовостиОбщество17 мая 2023 9:50

Ринат Максютов уволен с должности гендиректора центра «Вектор»

Причиной увольнения стало нарушение закона о противодействии коррупции и конфликт интересов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Ринат Максютов уволен с должности гендиректора центра «Вектор»

Ринат Максютов уволен с должности гендиректора центра «Вектор»

Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Генеральный директор Государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов был уволен с должности. Об этом в среду, 17 мая, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, заявив, что причиной такого решения стало нарушение закона о противодействии коррупции и конфликт интересов.

«Основанием прекращения трудовых отношений с директором ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринатом Максютовым стало нарушение закона "О противодействии коррупции" и выявленный конфликт интересов», - сказано в заявлении ведомства.

В сообщении отмечается, что «Вектор» будет продолжать свою деятельность в соответствии с планами и поставленными ранее задачами, а также заявили, что были «в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции Роспотребнадзором проведены мероприятия по пресечению выявленных фактов».

Ринат Максютов работал в «Векторе» с 2003 года и принимал участие в разработке вакцины против коронавирусной инфекции «Эпиваккорона».