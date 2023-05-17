В Кремле отреагировали на публикацию Херша о призыве остановить украинский конфликт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 17 мая, отвечая на вопрос про публикацию американского журналиста Сеймура Херша о тайном призыве стран ЕС остановить украинский конфликт, заявил о росте объемов поставок оружия и боеприпасов на Украину.

«Я не знаю, как воспринимать данные этого журналиста, мы воспринимаем конкретные факты. Мы видим, что потоки оружия, потоки амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются», - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что растет не только объем поставок оружия Киеву, но и уровень тактико-технических характеристик поставляемого вооружения.

«Вот это факт, который мы наблюдаем», - подчеркнул Песков.

Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что группа стран Европейского союза тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить украинский конфликт. По словам Херша, главной в этом призыве выступает Польша, ее поддерживают также прибалтийские и восточноевропейские страны. Журналист также отметил, что данные страны просят остановить конфликт даже, если для этого украинскому лидеру придется покинуть свой пост.

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