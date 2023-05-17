Пять человек стали жертвами масштабного наводнения на севере Италии Фото: REUTERS

Проливные дожди идут почти по всей территории Италии, вызвав разлив реки Савио, которая протекает через город Чезена в регионе Эмилия-Романья на севере страны, где было объявлено чрезвычайное положение.

«Будьте благоразумны, не проявляйте любопытства, чтобы бедствие не превратилось в трагедию», - заявила мэр Чезены Энцо Латтука.

Жертвами наводнения в Эмилии-Романье стали пять человек, в регионе на данный момент затоплены дороги и не работают школы. Власти называют данную ситуацию критической. По прогнозам синоптиков, сильные дожди с ветром на севере Италии не прекратятся еще несколько дней.

В субботу, 20 мая, на севере Италии должен стартовать этап гран-при «Формулы-1». Изначально организаторы заявляли, что проведению этапа гран-при ничто не угрожает, но накануне распорядились об эвакуации.

Напомним, в марте этого года несколько человек погибли во время наводнений в Турции.