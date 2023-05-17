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НовостиПолитика17 мая 2023 10:46

Глава МИД России Лавров прокомментировал план Китая по урегулированию украинского конфликта

Лавров заявил, что план Китая по урегулированию конфликта на Украине показывает системную позицию Пекина
Сергей КУДРИН
Глава МИД России Лавров прокомментировал план Китая по урегулированию украинского конфликта

Глава МИД России Лавров прокомментировал план Китая по урегулированию украинского конфликта

Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал мирный план Китая по Украине, заявив о том, что он демонстрирует системную и чёткую позицию КНР в подобных вопросах. По словам главы ведомства, Пекин придерживался, и придерживается, системных и глобальных положений.

«Главными положениями этой позиции являются те, которые носят системный глобальный характер - необходимость принципов уважения устава ООН без каких-либо двойных стандартов, необходимость утвердить на практике тот самый принцип неделимости безопасности и недопустимости односторонних санкций», - говорит Лавров.

Министр подчеркнул, что для урегулирования кризисов, подобных тому что Запад развернул на Украине, нужно придерживаться именно таких, системных понятий. Важно, чтобы никто не стремился за некими колониальными инстинктами, и не пытался эксплуатировать других в собственных целях.

Лавров также указал на то, что Европа при этом отказывается понимать такие простые истины. Для них любое заявление такого рода от России - априори не валидно, и единственный план мира, который они готовы рассматривать, это план Зеленского, подчеркнул дипломат.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Лавров указал на истерию Запада в отношении нагнетания обстановки вокруг Украины и внутри конфликта.