Глава МИД России Лавров прокомментировал план Китая по урегулированию украинского конфликта Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал мирный план Китая по Украине, заявив о том, что он демонстрирует системную и чёткую позицию КНР в подобных вопросах. По словам главы ведомства, Пекин придерживался, и придерживается, системных и глобальных положений.

«Главными положениями этой позиции являются те, которые носят системный глобальный характер - необходимость принципов уважения устава ООН без каких-либо двойных стандартов, необходимость утвердить на практике тот самый принцип неделимости безопасности и недопустимости односторонних санкций», - говорит Лавров.

Министр подчеркнул, что для урегулирования кризисов, подобных тому что Запад развернул на Украине, нужно придерживаться именно таких, системных понятий. Важно, чтобы никто не стремился за некими колониальными инстинктами, и не пытался эксплуатировать других в собственных целях.

Лавров также указал на то, что Европа при этом отказывается понимать такие простые истины. Для них любое заявление такого рода от России - априори не валидно, и единственный план мира, который они готовы рассматривать, это план Зеленского, подчеркнул дипломат.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Лавров указал на истерию Запада в отношении нагнетания обстановки вокруг Украины и внутри конфликта.