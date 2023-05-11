Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах Краматорска и Херсона Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили склады боеприпасов украинской армии в Донецкой народной республике и Херсонской области.

Как сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, в районе Краматорска был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54 механизированной бригады ВСУ, в районе Херсона – склад снарядов 124 бригады территориальной обороны.

Кроме того, российские войска уничтожили еще два склада с боеприпасами ВСУ у населенного пункта Гуляйполе Запорожской области и в районе Нескучного Харьковской области.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе ВС России уничтожили склады с боеприпасами украинской армии в Донецкой народной республике и Запорожской области. За несколько дней до этого российскими войсками был поражен склад боеприпасов ВСУ в районе Славянска и хранилище топлива рядом с Кировоградом.