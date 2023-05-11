Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 мая 2023 12:03

Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах Краматорска и Херсона

Еще два склада со снарядами были уничтожены в Запорожской и Харьковской областях
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах Краматорска и Херсона

Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах Краматорска и Херсона

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили склады боеприпасов украинской армии в Донецкой народной республике и Херсонской области.

Как сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, в районе Краматорска был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54 механизированной бригады ВСУ, в районе Херсона – склад снарядов 124 бригады территориальной обороны.

Кроме того, российские войска уничтожили еще два склада с боеприпасами ВСУ у населенного пункта Гуляйполе Запорожской области и в районе Нескучного Харьковской области.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе ВС России уничтожили склады с боеприпасами украинской армии в Донецкой народной республике и Запорожской области. За несколько дней до этого российскими войсками был поражен склад боеприпасов ВСУ в районе Славянска и хранилище топлива рядом с Кировоградом.