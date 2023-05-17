Госдума России одобрила поправки о проведении выборов в период военного положения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты федерального парламента РФ в среду, 17 мая, приняли во втором чтении поправки, которые регламентируют проведение выборов в период военного положения.

В частности, Госдума приняла поправки, согласно которым проведение выборов возможно как на всей территории, где введено военное положение, так и на ее части. Такое решение будет принимать ЦИК РФ после консультаций с Минбороны России и ФСБ страны.

Кроме того, депутаты одобрили поправки, согласно которым нарушителям запретов, установленных указами российского президента в регионе, где введено военное положение, будет грозить задержание на срок до 30 суток.

Сайт KP.RU писал о внесении в федеральный парламент поправок, предусматривающих проведение выборов в новых регионах РФ. Как пояснял спикер профильного комитета федерального парламента Павел Крашенинников, референдумы и выборы не проводятся на территориях, где действует военное положение. В то же время в новых субъектах РФ запланировано проведение выборов осенью 2023 года. В связи с этим было необходимо устранить данное противоречие.

Осенью прошлого года в состав России вошли Донецкая, Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Позже в этих регионах было введено военное положение.