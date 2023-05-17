Подполковник США Дэвис: ВСУ даже теоретически не способны вытеснить Россию с занятых позиций

Подполковник ВС США заявил, что у ВСУ нет шансов на успешное контрнаступление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил, что украинская армия не способна вытеснить российские войска с уже занятых позиций. По его словам, это невозможно даже в теории, несмотря на смелые прогнозы президента Владимира Зеленского.

“В любом практическом измерении просто не существует фундаментальных основ, необходимых для формирования такой большой боевой мощи и вытеснения противника, который окопался и оснащен так хорошо, как Россия сейчас”, – заявил военный в интервью каналу Judging Freedom.

Также он отметил, что у Зеленского нет иного выбора, кроме как устроить обещанное наступление. По словам Дэвиса, если ВСУ не пойдут в контратаку, то Киев потеряет всякое доверие западных союзников. При этом ни сил ни боевой мощи и знаний у украинской армии недостаточно для достижения заявленных целей, и в результате контрнаступления Украина окажется “в худшем положении, чем сейчас”.

Напомним, ранее подполковник Дэниел Дэвис отмечал, что западные союзники Украины заставят Зеленского пойти на мирные переговоры с Россией после провала контрнаступления ВСУ. По его словам, Украина понесла огромные потери за 14 месяцев этого конфликта, и сейчас в рядах ВСУ остались только солдаты и командиры с ограниченным военным опытом и лишь поверхностной подготовкой.