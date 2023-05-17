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НовостиПолитика17 мая 2023 11:20

В России началось серийное производство новейшей авиаракеты повышенной мощности "Бронебойщик"

Уже в этом году ее планируется применить в зоне спецоперации
Источник:kp.ru
В России началось серийное производство новейшей авиаракеты повышенной мощности "Бронебойщик"

В России началось серийное производство новейшей авиаракеты повышенной мощности "Бронебойщик"

Фото: REUTERS

Серийное производство новейшей авиаракеты повышенной мощности "Бронебойщик" стартовало в России. Об этом проинформировал заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

«Ракета "Бронебойщик" принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО», - цитирует Кочкина РИА Новости.

"Бронебойщик" предназначен для самолетов типа Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет.

Как ранее писал сайт KP.RU, внешне новейшая ракета похожа на С-8, у «Бронебойщика» также схожий принцип действия, но само оружие более мощное.

Управление детонацией ракеты дает возможность активировать ее как перед преградой, так и после. Новая ракета имеет калибр 80 мм, в корпусе установлен компактный двигатель повышенной тяги, что позволило увеличить мощность боевой части. Корпус «Бронебойщика» обеспечивает проникновение ракеты в бронетехнику с последующим взрывом, тогда как ракета С-8 детонировала при ударе о корпус танка или БТР.

Применение данного оружия обеспечит поражение обширных площадей с выжиганием поверхности земли.