NYT: ВСУ посылают в Артёмовск добровольцев из-за катастрофической ситуации в городе Фото: REUTERS

Командование ВСУ отказалось от отправки в Артёмовск (украинское название - Бахмут) любых воинских формирований, кроме добровольцев. Причиной стала катастрофическая ситуация в городе для киевских неонацистов. Украинские солдаты называют пребывание в Артёмовске безумием. Об этом пишет издание The New York Times.

«Украинские солдаты заявили, что ситуация внутри города стала настолько катастрофической, что их командиры присылают только добровольцев», — говорится в публикации.

Согласно материалу, журналисты пообщались с украинскими военными, и те заявляют, что сейчас каждый боец ВСУ, который едет в Артёмовск, понимает что вряд ли вернётся живым. Солдаты заявляют о непрекращающихся обстрелах и настоящем безумии, которое творится в городе.

Ранее KP.RU сообщил о том, что российская авиация перерезала маршрут, по которому ВСУ доставляли подкрепления в Артёмовск.