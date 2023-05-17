Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней

Зерновая сделка продлена на 60 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что стороны зерновой сделки договорились о продлении действия соглашения на 60 дней. Также турецкий лидер поблагодарил Владимира Путина, Владимира Зеленского и Антониу Гутерриша за конструктивную позицию в решении этого вопроса.

"Было принято решение продлить соглашение о Черноморском зерновом коридоре еще на 2 месяца. Я желаю, чтобы это решение было выгодным для всех сторон. Мы продолжим наши усилия в будущем, выполняя все условия соглашения", – заявил Эрдоган.

Также он отметил, что получил от России гарантии беспрепятственного выхода турецких судов из портов Николаев и Ольвия.

“Мы благодарны им за это”, – подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что продление зерновой сделки возможно только при учете интересов России. Продолжение «пакетного» соглашения по зерну возможно лишь при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки.

Также недавно постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что значительная часть зерна в рамках зерновой сделки, перевозимая по суше, оседает в Европе и не доходит до конечного получателя. Фермеры некоторых европейских стран устраивали протесты из-за того, что сельхозпродукция с Украины оседает на местных рынках, а местные аграрии не способны конкурировать с дешевым, и зачастую значительно менее качественным зерном.