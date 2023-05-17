Байден заявил о «достаточно скорой» встрече с Си Цзиньпином Фото: REUTERS

17 мая 2023 года президент США Джо Байден выступил перед журналистами, рассказав о том, что намерен договориться с республиканцами о повышении потолка госдолга Штатов, чтобы не допустить дефолта. В процессе выступления он анонсировал скорую встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

«Достаточно скоро мы встретимся», - заявил Байден, не уточнив в каком формате пройдёт встреча.

Касательно госдолга США, Байден уверен, что сумеет договориться с противодействующей Республиканской партией, чтобы избежать катастрофы. Таковой американский лидер назвал ситуацию, при которой Вашингтон не сможет платить по своим счетам. Как отметил Байден, переговоры по этому вопросу будут продолжаться до тех пор, пока все не придут к консенсусу.

Также сообщается, что Байден будет постоянно находиться на связи со своей администрацией во время визита на саммит G7 в Японии, чтобы контролировать ход переговоров с республиканцами.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Джо Байден «с оптимизмом» смотрит на возможность повышения потолка госдолга США, но признаёт, что потребуется много работать.