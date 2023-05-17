Председатель Госдумы России Володин прилетел в Белоруссию с рабочим визитом Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин прилетел 17 мая 2023 года в Минск, чтобы провести заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. «Суперджет» с Володиным на борту встретили спикер Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко и посол РФ в Республике Борис Грызлов. Об этом сообщил корреспондент KP.RU Эдвард Чесноков.

«Ближайшая точка рабочего визита - новый Музей Великой Отечественной войны. А завтра - заседание Совета ПА ОДКБ. В числе вопросов повестки - гармонизация законодательства стран-участниц для скоординированного ответа общим угрозам», - сообщает Чесноков.

Также во время заседания Совета планируется обсудить противодействие гонке вооружений в космосе и проблему употребления наркотиков молодёжью и детьми.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 16 мая в Минск прилетал глава Владимирской области Александр Авдеев, который обсуждал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко взаимовыгодное партнёрство. По итогу встречи Авдеев подарил белорусскому лидеру коня редкой породы.