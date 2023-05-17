Россияне пострадали при столкновении катера с сигнальной вышкой у острова Пхукет в Таиланде

На борту находились 37 пассажиров, из которых 21 - россияне Фото: Соцсети

Генконсульство России в Пхукете сообщило о столкновении туристического скоростного катера с российскими туристами на борту с сигнальной вышкой у побережья Пхукета. На борту находились 37 пассажиров, из которых 21 - россияне.

"Российские туристы получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинские учреждения Пхукета", – сообщили в телеграм-канале консульства. Также отмечается, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Официальные источники сообщают, что в данном происшествии никто не погиб и не пропал без вести. Пострадавшие доставлены на берег, травмы различной степени тяжести получили 30 человек, двое из них получили тяжелые травмы, а восемь – средней тяжести.

Также Phuket Info Center сообщил, что наиболее вероятной причиной происшествия стала халатность диспетчера. Власти сообщили, что обвиняемый находится под стражей, а все детали инцидента будут расследованы.

Напомним, недавно в Индии произошла другая трагедия с туристами. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что в результате затопления туристического катера в штате Керала погибло не менее 18 человек, большая часть из которых – дети, приехавшие на прогулки на время каникул.