Губернатор Гладков опроверг сообщения об обстреле Белгородской области украинским танком

Гладков опроверг информацию об обстреле Белгородской области украинским танком Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи об обстреле приграничных территорий региона украинским танком.

“Была ли сегодня обстреляна Белгородская область из танка? Отвечу - нет. Хотя очень многие СМИ взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками”, – заявил губернатор в прямом эфире в социальной сети “ВКонтакте”.

Также Гладков прокомментировал сообщения о применении украинской армией при обстрелах фосфорных боеприпасов. По его словам, есть определенные подтверждающие признаки, однако для заявления необходимо подтверждение от следователей.

“Когда будет результат, я обязательно сообщу”, – отметил губернатор, добавив, что угрозы для населения нет.

Напомним, недавно член правящей партии «Зеленые» и глава комитета Бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер сообщил, что Украина запрашивала в рамках военной помощи фосфорные и кассетные бомбы.

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец рассказывал, что такое белый фосфор, как фосфорные боеприпасы воздействуют на людей, где их применяли и о том, что применение подобного оружия по целям, расположенным внутри или в окрестностях населенных областей, запрещено Женевской конвенцией и является военным преступлением.