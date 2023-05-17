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НовостиПолитика17 мая 2023 17:41

Губернатор Гладков опроверг сообщения об обстреле Белгородской области украинским танком

По его словам, данная информация не подтверждена никакими источниками
Сергей ЧИКОВ
Гладков опроверг информацию об обстреле Белгородской области украинским танком Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Гладков опроверг информацию об обстреле Белгородской области украинским танком Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи об обстреле приграничных территорий региона украинским танком.

“Была ли сегодня обстреляна Белгородская область из танка? Отвечу - нет. Хотя очень многие СМИ взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками”, – заявил губернатор в прямом эфире в социальной сети “ВКонтакте”.

Также Гладков прокомментировал сообщения о применении украинской армией при обстрелах фосфорных боеприпасов. По его словам, есть определенные подтверждающие признаки, однако для заявления необходимо подтверждение от следователей.

“Когда будет результат, я обязательно сообщу”, – отметил губернатор, добавив, что угрозы для населения нет.

Напомним, недавно член правящей партии «Зеленые» и глава комитета Бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер сообщил, что Украина запрашивала в рамках военной помощи фосфорные и кассетные бомбы.

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец рассказывал, что такое белый фосфор, как фосфорные боеприпасы воздействуют на людей, где их применяли и о том, что применение подобного оружия по целям, расположенным внутри или в окрестностях населенных областей, запрещено Женевской конвенцией и является военным преступлением.