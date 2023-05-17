Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожила под Киевом крайне важные цели

16 мая в Киеве гиперзвуковым "Кинжалом" был уничтожен ЗРК Patriot Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия уничтожила ряд очень важных целей ВСУ при ракетной атаке 16 мая, о чем говорят сильные взрывы под Киевом.

“Вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы, а это говорит о том, что российская разведка работает превосходно. Русские точно знают местонахождение всего новоприбывшего вооружения”, – заявил военный в интервью YouTube-каналу Redacted.

По его словам, российская армия способна уничтожать поставляемую западными союзниками Киева военную технику задолго до ее появления непосредственно на линии столкновения.

Удар 16 мая, по словам Макгрегора, в основном пришелся по складам боеприпасов и нового оружия от союзников Украины, в том числе ракет StormShadow и снарядов для ЗРК Patriot.

Таким образом, считает Магрегор, российская армия хочет ослабить украинскую ПВО и расширить возможности авиации ВКС России в зоне конфликта.

Напомним, недавно военное издание Military Watch сообщило, что украинская армия может к концу весны остаться без ракет “земля-воздух” не только для советских, но и западных систем ПВО, при этом союзники Киева не дают больших надежд на их пополнение.

Эксперты считают, что если ситуация не изменится, Россия получит полную свободу в небе над Украиной и сможет наносить удары по глубоким тылам ВСУ, что может способствовать крупным успехам российской армии в зоне конфликта.