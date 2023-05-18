Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер сбежала с брифинга после вопроса о России

Карин Жан-Пьер сбежала с брифинга после вопроса о расследовании сфабрикованной информации о вмешательстве России в процесс выборов в США. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер сбежала с брифинга в Белом доме после того, как ей был задан вопрос о сфабрикованных обвинениях в связях бывшего президента Дональда Трампа с Россией.

Вопрос был задан корреспондентом RealClearNews Филипом Вегманном. Он спросил Жан-Пьер о реакции американской администрации на доклад спецпрокурора Джона Дарема, в котором говорится о том, что обвинения в адрес Трампа сфабрикованы его политическими противниками.

Пресс-секретарь Байдена отказалась отвечать на вопрос. Вначале она порекомендовала журналисту обратиться за комментарием в министерство юстиции, а потом закрыла свой блокнот и ушла с трибуны.

Напомним, ранее был опубликован доклад спецпрокурора США Джона Дарема. Согласно документу, ФБР располагало данными о том, что обвинения Дональда Трампа в якобы связях с Россией были сфабрикованы штабом его политических противников. В то же время никакого расследования в связи с этим проведено не было.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расследование США подтвердило абсурдность обвинений о вмешательстве России в дела Вашингтона.