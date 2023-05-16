В Кремле прокомментировали доклад спецпрокурора США о связях Трампа с Россией

Песков заявил, что расследование США подтвердило абсурдность обвинений о вмешательстве России в дела Вашингтона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 16 мая, прокомментировал ранее опубликованный доклад спецпрокурора США Джона Дарема о связях Дональда Трампа с РФ. По его словам, расследования Вашингтона не впервые подтверждают отсутствие вмешательства со стороны России в дела Соединенных Штатов.

«Это не в первый раз уже, когда американцы заряжают очень сложное и масштабное расследование, и потом расследование приходит к выводу об отсутствии какого-либо вмешательства со стороны России», - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Таким образом, по словам Пескова, в очередной раз была подтверждена абсурдность обвинений США в сторону России.

Напомним, ранее был опубликован доклад спецпрокурора США Джона Дарема. Согласно документу, ФБР располагало данными о том, что обвинения Дональда Трампа в якобы связях с Россией были сфабрикованы штабом его политических противников. В то же время никакого расследования в связи с этим проведено не было.

В свою очередь, российские власти неоднократно заявляли о своем невмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Так, президент России Владимир Путин говорил, что такие обвинения являются голословными и предположил, что они были «предлогом для оказания давления на Трампа».