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НовостиПолитика18 мая 2023 3:10

В Госдуме предложили запретить польским фурам проезд по территории России

Это может стать ответной мерой на антироссийские действия Варшавы
Мария ПАВЛОВА
Польским фурам могут запретить проезд по территории России.

Польским фурам могут запретить проезд по территории России.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия может запретить польским фурам проезд по своей территории. Такую инициативу выдвинули в Государственной думе РФ, пишет «Известия». Предлагается, что польские грузоперевозчики смогут въезжать в Россию только до ближайшего к границе терминала, чтобы осуществить перецепку груза на российские машины.

Председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев внес такое предложение в ответ на антироссийские действия Польши. Речь идет о захвате школы при посольстве России, которое Польша предприняла 29 апреля.

Напомним, польские власти вторглись на территорию школы при Посольстве России в Варшаве с целью ее захвата. Представители польских властей сломали входные ворота, вошли в здание и осмотрели все помещения. Они дали сотрудникам время, чтобы покинуть учебное заведение, а школьное оборудование разрешили вывезти в течение недели.

Зачем «гиена Европы» захватила беззащитную школу и как за это ответит, читайте здесь на KP.RU.