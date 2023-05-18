В Госдуме предложили запретить польским фурам проезд по территории России

Польским фурам могут запретить проезд по территории России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия может запретить польским фурам проезд по своей территории. Такую инициативу выдвинули в Государственной думе РФ, пишет «Известия». Предлагается, что польские грузоперевозчики смогут въезжать в Россию только до ближайшего к границе терминала, чтобы осуществить перецепку груза на российские машины.

Председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев внес такое предложение в ответ на антироссийские действия Польши. Речь идет о захвате школы при посольстве России, которое Польша предприняла 29 апреля.

Напомним, польские власти вторглись на территорию школы при Посольстве России в Варшаве с целью ее захвата. Представители польских властей сломали входные ворота, вошли в здание и осмотрели все помещения. Они дали сотрудникам время, чтобы покинуть учебное заведение, а школьное оборудование разрешили вывезти в течение недели.

Зачем «гиена Европы» захватила беззащитную школу и как за это ответит, читайте здесь на KP.RU.