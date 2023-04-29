Посол РФ в Польше рассказал, что польские власти давно зарились на здание и территорию школы. Фото: vk.com/Школа при посольстве РФ в Польше

Сегодня польские власти вторглись на территорию школы при Посольстве России в Варшаве с целью ее захвата.

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев в эфире радио «КП» рассказал, что «польские власти давно зарились на здание и территорию школы, было даже решение польского суда с требованием передачи этой недвижимости польской казне».

- Мы считаем, что это абсолютно противоправное требование и, тем более, действия, которые сегодня были предприняты. Согласно Венской конвенции, дипломатическая недвижимость при любых обстоятельствах неприкосновенна… Особый цинизм действиям польской стороны придает тот факт, что речь идет именно о школе: нормальный учебный процесс, да еще и в конце учебного года, нарушен. Мы не будем вступать в какую-либо конфронтацию с представителями польских властей и рисковать безопасностью наших сотрудников и членов их семей. Тем более, что не исключая возможности подобных действий со стороны наших польских не-партнеров, всю необходимую работу заранее провели – подготовлены другие помещения, где будет организован учебный процесс. Мы обеспечим завершение учебного года, проведение экзаменов, перевод учащихся в следующие классы. Интересы детей и наших сотрудников не пострадают. Протест польской стороне заявлен. – подтвердил российский посол.

Отвечая на вопрос о возможном разрыве российско-польских дипломатических отношений, Андреев отметил, что «принимать такие решения необходимо, тщательно взвесив все и не поддаваясь эмоциям».

- Сегодняшние события – еще один штрих к нынешнему состоянию российско-польских отношений. Они вызывают наше сильное возмущение, но принципиально ничего не меняют.

Он напомнил о недавнем разъяснении МИД РФ, в котором говорилось, что Россия по своей инициативе ни с кем дипломатических отношений не разрывает, равно как и не понижает их уровень.

Посол уверен, что реакция официальных властей Польши на российский протест будет получена в виде «очередной отписки о неправомерности занятий здании школы».

- Мы к этому привыкли. Диалога по этому вопросу не будет. – уверен глава российской дипмиссии в Варшаве. – Ответные меры будут рассмотрены после тщательного анализа в Москве.

Тем временем МИД РФ заявил: «Рассматриваем эти очередные враждебные действия польских властей как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и очередное посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше. Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых и провокационных затей».

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