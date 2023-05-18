Инвестор Роджерс предрек мировой экономике кризис хуже 2008 года

Мировой экономике предрекают кризис, который будет хуже событий 2008 года Фото: Shutterstock

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что мировая экономика столкнется с финансовым кризисом, который будет хуже событий 2008 года.

«В этот раз будет хуже, чем в 2008 году, потому что долги сильно-сильно выше», - заявил инвестор интервью РИА Новости.

Как отметил специалист, ранее проблемы в экономике случились из-за долга, который с того времени «очень-очень вырос» во всем мире. Роджерс обратил внимание на то, что не только у США, но и у Китая имеются долги.

«Вы не поверите, насколько выросли долги во многих странах», - отметил он.

Роджерс также заявил, что сейчас власти США собираются винить в рецессии другие страны. По его словам, они никогда не признают своих ошибок.

«Нет, они скажут: "Это все иностранцы, это все иностранцы"», - добавил специалист.

Напомним, ранее Илон Маск предрек сложный год для мировой экономики, заявив, что рост процентных ставок ФРС может привести к банкротству многих компаний по всему миру. Компания JPMorgan Asset Management заявила о неизбежной рецессии в США, а также о том, что ФРС снизит процентные ставки к третьему кварталу (июль – сентябрь) текущего года.