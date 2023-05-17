Илон Маск предрек сложный год для мировой экономики и банкротство многих компаний Фото: REUTERS

Американский предприниматель и глава Tesla Илон Маск предсказал сложные годы для глобальной экономики, а также предрек банкротство многих компаний.

«Впереди трудные 12 месяцев, и у Tesla нет иммунитета к мировой экономической конъюнктуре», - приводит MarketWatch слова американского предпринимателя, заявившего что макроэкономическая ситуация будет сложной не менее года, после чего произойдет разворот, однако, по его словам, у долгосрочных инвесторов Tesla «все будет чрезвычайно хорошо».

По его словам, рост процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) может привести к банкротству многих компаний по всему миру. MarketWatch отмечает, что в мае этого года ФРС повысила диапазон базовой ставки до 5-5,25 процента, что является рекордным уровнем более чем за 10 лет, а аналитики полагают, что такие действия приведут к замедлению экономики.

Напомним, в марте этого года всего лишь за двое суток обанкротился Silicon Valley, а через несколько дней закрылся и другой крупный американский банк Signature Bank. За две недели после этого капитализация крупнейших банков США упала на 165 млрд долларов.