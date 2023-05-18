Грузовой поезд сошел с рельсов в Крыму: железнодорожники назвали причину

Перевернутые вагоны на месте аварии. Фото: tvcrimea24@Telegram

Крымская железная дорога заявила, что сход грузового поезда в Крыму произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». В сообщении отмечается, что в результате происшествия нет пострадавших, а также нет угрозы для экологии.

«Сегодня, 18 мая 2023 года произошел сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Крымской железной дороги, где также сообщили о том, что на месте работают специалисты и были направлены восстановительные поезда.

Напомним, сегодня, 18 мая, советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что на перегоне Симферополь - Севастополь было временно приостановлено движение электропоездов, уточнив, что пассажиров на станции будут доставлять при помощи автобуса. Кроме того, сообщалось, что на перегоне с рельс сошли пять вагонов с зерном.