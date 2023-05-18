Спецпредставитель КНР заявил об отсутствии панацеи для решения украинского кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй заявил об отсутствии панацеи для решения украинского кризиса, отметив, что все стороны должны создавать условия для мирных переговоров.

«Панацеи для решения украинского кризиса не существует, все стороны должны накапливать взаимное доверие и создавать условия для мирных переговоров», - заявил спецпредставитель КНР в ходе переговоров с украинскими властями.

Дипломат заявило о готовности Пекина содействовать международному сообществу, а также прилагать усилия для скорейшего прекращения военных действий и восстановления мира.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел КНР, Ли Хуэй посетил Украину, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, главой президентского офиса Андреем Ермаком и главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой. Стороны затронули тему украинского конфликта, а также обменялись мнениями по поводу развития китайско-украинских отношений.

Напомним, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал мирный план Пекина по украинскому кризису, заявив о том, что он демонстрирует системную и четкую позицию Китая в подобных вопросах.