Инвестор Роджерс заявил о возможном крахе Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что Европейский союз, как политическое объединение, ждет крах, отметив, что проблемы уже начались, напомнив о выходе из объединения Великобритании, а также, что некоторые страны - члены союза намерены последовать примеру Лондона.

Как заявил эксперт, начавшиеся энергетические, политические, а также продовольственные проблемы, как и ожидание экономического кризиса, усугубят ситуацию. Он также обратил внимание на то, что ряд европейских стран начал пересматривать свои отношения с США.

«В контексте Украины многие страны не поддерживают США, как это обычно происходит…, вещи меняются, и по каким бы то ни было причинам, некоторые европейские страны сейчас пересматривают свою зависимость от США», - заявил американский инвестор в интервью РИА Новости.

Инвестор добавил, что подобная ситуация складывается в Японии и других странах, во многом из-за проблем Вашингтона с госдолгом.

Напомним, Роджерс также заявил, что мировая экономика столкнется с финансовым кризисом, который станет хуже событий 2008 года.