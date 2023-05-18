ВС России получили на вооружение новый пехотный огнемет «Бородач» для городских боев

Огнемет МРО-А "Бородач" с ракетой-боеприпасом.

Вооруженные силы (ВС) России получили для пехотных войск новый огнемет «Бородач», который предназначен для городских боев. Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин.

Огнемет «Бородач» является малогабаритным реактивным огнеметом (МРО-А) и аналогом реактивной противотанковой гранаты с термобарической боевой частью. Он предназначен для боев в городе. Целью «Бородача» назвали живую силу противника, которая находится в зданиях, оборонительных сооружениях и легкобронированной технике.

«Можно сказать, что это одноразовый гранатомет. Он уже принят на вооружение российской армией», - приводит РИА Новости слова заместителя гендиректора концерна.

Напомним, в конце марта этого года огнеметная система «Солнцепек» поразила позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении.