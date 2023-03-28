Огнеметная система «Солнцепек» поразила позиции украинских войск на Авдеевском направлении Фото: REUTERS

Российские войска задействовали огнеметную систему «Солнцепек» на территории проведения специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточняется, огнеметная система «Солнцепек», при поддержке БМ-21 «Град» на авдеевском направлении помогла поразить огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также личного состава пехотных подразделений украинских войск.

Напомним, днем ранее, 27 марта, Народная Милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) отчиталась об уничтожении позиций украинской армии в Авдеевке зажигательными боеприпасами. Как писал сайт KP.RU, сообщалось о том, что артиллерийский расчет первого Донецкого армейского корпуса при помощи зажигательных снарядов уничтожил позиции ВСУ.

Кроме того, появилось сообщение о том, что украинские войска готовятся к потере Авдеевки, поэтому выключают в городе мобильную связь и вывозят коммунальные службы.