Страны G7 и Евросоюза поспорили из-за Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюза не могут решить, какую риторику использовать в отношении Китая.

Как пишет газета Financial Times, «за кулисами семь ключевых промышленно развитых стран и ЕС спорят по поводу того, в какой степени Китай должен фигурировать в их официальных заявлениях». Так, чиновники Евросоюза считают, что нужно осторожно использовать прямые антикитайские высказывания. По их словам, «изменить поведение» КНР было бы разумнее во взаимодействии с ней.

В то же время Соединенные Штаты пытаются подвигнуть своих союзников по G7 к более жесткой риторике по отношению к Китаю в контексте тайваньского вопроса. Отмечается, что позиция Запада по Пекину будет во многом зависеть от премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь обвинил страны G7 в нарушении международных правил, следования которым они требуют от КНР. Он отметил, что за последнее время США вышли из 17 международных соглашений и без разбора занимаются прослушиванием даже своих союзников и кражей информации. По мнению Вэньбина, в вопросе соблюдения международных правил Вашингтон сам должен «сидеть на скамье подсудимых».