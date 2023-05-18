Сильный шторм в Анкаре: ветер снес крыши нескольких зданий и поднял в воздух диван

Сильный шторм в Турции: ветер снес крыши нескольких зданий и поднял в воздух диван Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сильный шторм в Анкаре снес крыши нескольких зданий, а также разрушил минареты мечетей. Об этом сообщает турецкий канал TRT Haber.

Как сообщается, во время дневного ливня один из диванов «улетел» с балкона, а сорванные штормом куски крыш повредили припаркованные рядом с домами автомобили, а один из обломков попал в минарет Центральной мечети, разрушив его. От осколков пострадала женщина, которая проходила мимо в тот момент. Она была доставлена в больницу.

Офис губернатора Анкары предупредил об опасности из-за дождя и ветра, призвав жителей города соблюдать осторожность.

Напомним, ранее чрезвычайное положение было объявлено из-за проливных дождей в регионе Эмилия-Романья на севере Италии. Жертвами наводнения стали уже пять человек. Власти называют данную ситуацию критической.