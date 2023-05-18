Минэнерго Украины заявило о повреждении объектов энергетической инфраструктуры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство энергетики Украины заявило о повреждении объектов энергетической инфраструктуры, отметив, что свыше 20 населенных пунктов остались без света.

«Есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры, без света остались более 20 населенных пунктов», - сказано в заявлении ведомства.

В заявлении уточняется, что из-за обстрелов в Хмельницкой области отключились воздушные линии электропередачи, а также обесточены три населенных пункта. Отмечается, что в данном регионе без света остались 1,7 тысячи человек. Также сообщается, что в Николаевской области без света остались три населенных пункта, а в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей – 17 населенных пункта.

Напомним, накануне, 16 мая, Минэнерго Украины заявило о критически малом запасе топлива в стране, уточнив, что имеющихся запасов хватит не более чем на месяц.

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