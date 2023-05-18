Reuters: НАТО впервые после холодной войны задумалась о плане обороны на случай конфликта с Россией

Reuters: НАТО впервые после холодной войны задумалась о план обороны на случай конфликта с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс разрабатывает первый после окончания холодной войны крупномасштабный план обороны на случай конфликта с Москвой. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любое время», - заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Как передает агентство, ранее НАТО не видел необходимости составлять такие планы, поскольку участвовал в конфликтах меньшего масштаба, наподобие Афганистана или Ирака. Отмечается, что альянс также разрабатывает руководство для членов по модернизации сил и логистики.

«Союзники точно будут знать, какие силы необходимы, что, как и где развертывать», - приводит издание заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Уточняется, что страны НАТО собираются утвердить военные планы на «тысячи страниц» на саммите в Вильнюсе, который должен состояться 11-12 июля 2023 года.

Напомним, ранее бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что НАТО может перейти к прямой конфронтации с Россией уже в 2023 году на фоне украинского кризиса.

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