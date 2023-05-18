Песков анонсировал визит мирной миссии стран Африки в Россию

Мирная миссия стран Африки посетит Россию, решение об этом было принято по результатам переговоров президентов РФ и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мирная миссия стран Африки посетит Россию, решение об этом было принято по результатам переговоров президентов РФ и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, группа государств направит делегацию, которая в том числе будет и в Москве. Точные сроки будут согласованы еще дополнительно по дипломатическим каналам», – сказал он в ходе брифинга.

Африканская делегация представит свои предложения по решению конфликта на Украине, уточнил пресс-секретарь российского лидера. По словам Пескова, Москва с большим вниманием готова выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию конфликта на Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент ЮАР сообщил, что главы некоторых африканских стран выразили мнение о необходимости представить инициативу, которая смогла бы помочь в разрешении украинского конфликта. По его словам, Владимир Путин и Владимир Зеленский готовы принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию кризиса на Украине