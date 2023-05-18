Пушилин: ситуация на флангах в Артемовске улучшается Фото: Александр КОЦ

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении ситуации на флангах в Артемовске. Об этом сообщают РИА Новости.

По информации Пушилина, усиление флангов дало эффект.

"По моей последней информации, это усиление флангов дало и продолжает давать эффект. Ситуация там улучшается", - заявил врио главы ДНР.

Кроме того, в четверг, 18 мая, Денис Пушилин заявил о "достаточно близкой" перспективе полного освобождения Артемовска. По его словам, до Бахмута российским военным осталось не так много.

Также он заявил, что военнослужащие ВС РФ готовы к любому развитию событий, в том числе и к возможному контрнаступлению ВСУ.

Ранее американское издание The New York Times говорило о том, что украинское командование ВСУ отказалось от отправки в Артёмовск любых воинских формирований, кроме добровольцев. Это произошло из-за катастрофической ситуации в городе для украинцев.

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