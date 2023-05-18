Пушилин: ситуация на флангах в Артемовске улучшается
Фото: Александр КОЦ
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении ситуации на флангах в Артемовске. Об этом сообщают РИА Новости.
По информации Пушилина, усиление флангов дало эффект.
"По моей последней информации, это усиление флангов дало и продолжает давать эффект. Ситуация там улучшается", - заявил врио главы ДНР.
Кроме того, в четверг, 18 мая, Денис Пушилин заявил о "достаточно близкой" перспективе полного освобождения Артемовска. По его словам, до Бахмута российским военным осталось не так много.
Также он заявил, что военнослужащие ВС РФ готовы к любому развитию событий, в том числе и к возможному контрнаступлению ВСУ.
Ранее американское издание The New York Times говорило о том, что украинское командование ВСУ отказалось от отправки в Артёмовск любых воинских формирований, кроме добровольцев. Это произошло из-за катастрофической ситуации в городе для украинцев.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:
Раскрыто, как Россия смогла уничтожить хваленый американский Patriot (подробнее)