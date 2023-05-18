Пушилин заявил о «достаточно близкой» перспективе полного освобождения Артемовска

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Фото: Иван Ноябрев/ТАСС

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в четверг, 18 мая, заявил о «достаточно близкой» перспективе полного освобождения Артемовска.

«До освобождения Бахмута осталось не так много … По флангам тоже укрепляемся, то есть ситуация непростая, противник перебрасывает резервы … Привести к полному освобождению города перспектива достаточно близкая», - приводит РИА Новости заявление врио главы ДНР.

Комментируя возможность контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), Пушилин заявил, что российские войска «готовы к любому развитию событий».

Напомним, во вторник, 16 мая, Министерстве обороны РФ сообщило, что российская авиация перерезала маршрут, по которому украинские войска доставляли подкрепления в Артемовск. Позже издание The New York Times заявило, что командование ВСУ отказалось от отправки в город любых воинских формирований, кроме добровольцев, а причиной стала катастрофическая ситуация.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Раскрыто, как Россия смогла уничтожить хваленый американский Patriot (подробнее)