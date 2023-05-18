Володин раскритиковал Зеленского: «Это просто телеведущий. Причем с текстом, который ему напишут»

Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как рассказал журналистам крупнейших российских и белорусских СМИ Председатель Думы Вячеслав Володин, нынешний переговорный процесс по ситуации на Украине полностью зависит от позиции США, а не Киева.

— Пока Вашингтон не примет решение, никакой [президент Украины Владимир] Зеленский, никакая Украина за стол переговоров не сядут, — отметил Володин.

По мнению спикера, сейчас «Украины [в смысле политической субъектности — ред.] как государства не существует».

— Данная территория на сегодняшний день — полигон для обкатки вооружения, которое поставляется всеми странами НАТО. Власть на Украине абсолютно карманная. Всем управляют советники из Вашингтона и Брюсселя. Если говорить о Зеленском, это просто телеведущий. Причем с текстом, который ему напишут, — сказал Володин.

Напомним, спикер Думы 17-18 мая 2023 года находится в Минске по случаю заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ — оборонного блока шести постсоветских стран, занятых совместной работой по укреплению евразийской безопасности.

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